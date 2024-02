Santarcangelo ricorda Flavio Nicolini a cento anni dalla nascita

Nel 2024 ricorrono i cento anni dalla nascita di Flavio Nicolini: per l’occasione, l’Amministrazione Comunale, insieme a Fondazione Culture Santarcangelo e biblioteca Baldini ricorda l’intellettuale santarcangiolese con l’iniziativa “100 per Flavio Nicolini (1924-2024)”, un pomeriggio di visite e incontri di approfondimento. Sabato 24 febbraio, alle ore 17 presso la biblioteca Baldini, l’incontro dal titolo “Il murale della scuola Pascucci di Santarcangelo. Una sperimentazione didattica degli anni ‘50”, organizzato in collaborazione con la figlia Simonetta Nicolini, metterà in luce uno degli aspetti dell’attività di Flavio Nicolini, ovvero quello educativo. Oltre a essere stato sceneggiatore e scrittore, infatti, Nicolini ricoprì anche il ruolo di maestro, inserendosi in un processo di riflessione e trasformazione pedagogica che stava coinvolgendo l’intera scuola italiana. Ad approfondire questo aspetto saranno gli interventi della storica, ricercatrice e autrice televisiva Vanessa Roghi, dello psicanalista santarcangiolese Ugo Amati e dello storico dell’arte Claudio Franzoni. L’incontro sarà coordinato da Pier Angelo Fontana, con letture a cura di Elisa Angelini.

Sempre sabato 24 febbraio, dalle 14 alle 16,30 sarà possibile ammirare dal vivo il murale disegnato in una delle aule della scuola primaria Pascucci con la straordinaria testimonianza di alcuni ex allievi autori del dipinto e le guide della Pro Loco di Santarcangelo, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento. I partecipanti alle visite – possibili in via eccezionale grazie all’autorizzazione della Direzione didattica del Primo circolo – accederanno alla scuola dall’ingresso di piazza Ganganelli (lato fontana).



“La giornata di iniziative dedicate a Flavio Nicolini a cent’anni dalla nascita offrirà a tutti i santarcangiolesi un’occasione preziosa per vedere il murale realizzato insieme agli alunni della Pascucci e ascoltare il racconto di chi prese parte alla creazione di quell'opera” spiegano la sindaca Alice Parma e la vice sindaca con delega alla Cultura, Pamela Fussi. “Per l’epoca si trattò di un progetto di partecipazione davvero innovativo, che Nicolini aveva molto a cuore, come emerge anche dai registi che saranno letti per l'occasione: una testimonianza preziosa – concludono sindaca e vice – della sua dedizione per l’insegnamento e della sua attenzione per le novità della didattica, che hanno lasciato un segno indelebile all’interno della scuola primaria più importante di Santarcangelo”.