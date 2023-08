Santarcangelo, senso unico alternato in un tratto di via Cupa per lavori di Hera

Proseguono i lavori di Hera per la riqualificazione della rete idrica di Santarcangelo e il collegamento del serbatoio Cappuccini con l’impianto di galleria drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino, che a partire dalla prossima settimana interesseranno le vie Cupa e Mazzini. Dalle ore 7 di martedì 29 alle ore 19 di mercoledì 30 agosto è in programma il collaudo della nuova condotta idrica di via Cupa che, nel tratto nei pressi di via Manzoni, sarà percorribile a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, laddove necessario, da movieri.

Da lunedì 28 agosto riprenderanno anche i lavori conclusivi nel tratto del viale Mazzini compreso tra le vie Puccini, Serra e Tosi, che resterà chiuso al traffico e alla sosta. Le vie Orsini (tra le vie Mazzini e San Marino) e Oberdan, normalmente a senso unico, saranno invece percorribili in entrambi i sensi di marcia con l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, diventando temporaneamente strade senza uscita. Anche via Bellini sarà senza uscita e percorribile a una velocità massima di 30 chilometri orari.

Il cantiere – che terminerà l’8 settembre – sarà operativo da lunedì a venerdì, mentre nel fine settimana il tratto di strada interessato verrà riaperto alla circolazione. Per tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito il transito a bici e pedoni, nonché ai veicoli dei residenti e ai mezzi di soccorso. I cassonetti presenti in viale Mazzini al civico 73C verranno spostati al civico 80 occupando due stalli di sosta, mentre l’isola ecologica al civico 88 sarà posizionata in quattro stalli di sosta del parcheggio di via Tosi.

Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) il numero di pronto intervento 800/713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Per informazioni sulle modifiche ai percorsi del trasporto pubblico locale è possibile consultare il sito internet: www.startromagna.it/infobus/.