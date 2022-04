Il comune si conferma a misura di ciclisti, dalla Fiab arriva una valutazione di tre "bike-smile"

Santarcangelo si conferma anche per il 2022 Comune ciclabile Fiab, con una valutazione di tre “bike-smile” su cinque in linea con quella degli scorsi anni. Mercoledì (27 aprile) il presidente di Fiab Rimini, Valerio Benelli, ha consegnato alla sindaca Alice Parma e alla vicesindaca e assessora alla Mobilità Pamela Fussi la bandiera simbolo del riconoscimento. Nata incentivare lo sviluppo di politiche di mobilità lenta, Comuni Ciclabili è l’iniziativa nazionale lanciata da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che attesta il grado di “ciclabilità” dei Comuni assegnando un punteggio da 1 a 5, sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile.



Le aree di valutazione riguardano la “mobilità urbana” (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), la “governance” (politiche di mobilità urbana e servizi) e la “comunicazione e promozione”, mentre non è obbligatorio per la valutazione d’accesso il requisito nell’area “cicloturismo”. “Ringraziamo Fiab per il continuo stimolo al nostro lavoro sulla mobilità sostenibile --. La conferma della presenza di Santarcangelo tra i ‘ComuniCiclabili’ è infatti allo stesso tempo un riconoscimento del lavoro svolto finora per la realizzazione di percorsi ciclopedonali e per la promozione della mobilità sostenibile – concludono sindaca e vice sindaca – ma anche un punto di partenza per continuare a progettare una città più a misura di bicicletta”.