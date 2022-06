Le vie del centro storico si trasformano in una sala da ballo, dal liscio al country tutti in pista

Sabato (25 giugno), nelle vie del centro di Santarcangelo si terrà la Prima edizione di "Balla!": l'appuntamento è dedicato alle scuole di ballo locali e da loro l'opportunità di esibirsi, ognuna per 15 minuti, nella splendida cornice del centro storico della Città clementina. Musica Country, Folk/Liscio romagnolo, Fruste, Tanto e Danza del ventre intratterranno questo sabato sera santarcangiolese. Cinque saranno le scuole di ballo presenti nella serata di Santarcangelo: I Wild Angels (country); Le Sirene Danzanti (folk e fruste); Ho Tango (tango); Rimini Dance Company (folk e fruste); La Palestra RaMi (Danza del Ventre).

Ognuna delle 5 scuole di ballo avrà a disposizione, a turno, le vie del centro di Santarcangelo per mettersi in mostra ballando sulle musiche che la filodiffusione trasmetterà per tutto il centro Città.

Ecco il programma dettagliato: 21:00-21:15 - Country - Wild Angels, 21:25-21:40 - Romagnolo e Fruste - Le Sirene Danzanti, 21:50-22:05 - Tango - HoTango, 22:15-22:30 - Romagnolo e Fruste - Rimini Dance Company, 22:40-22:55 - Danza del Ventre - Palestra RaMi.