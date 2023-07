Sbloccati i fondi per rifare un tratto di Viale Regina Elena. Investimenti globali per 10 milioni di euro

E’ di circa 10,5 milioni di euro la quota di investimenti inserita nell’assestamento di bilancio discusso dalla quinta Commissione consigliare. Una manovra importante che consentirà di finanziare opere e progetti diffusi sul territorio, attraverso le risorse disponibili grazie all’avanzo di bilancio. Tra i principali interventi che trovano copertura nella manovra, l’avanzamento della riqualificazione dei viali delle Regine e in particolare il progetto che interesserà Viale Regina Elena, da via Alfieri a via Pascoli (500 mila euro). Finanziata anche la valorizzazione del Parco Don Tonino Bello a Viserba, progetto da 1,6 milioni di euro che consentirà di riqualificare l’area in sinergia con il progetto di realizzazione del nuovo polo natatorio. Diversi gli interventi che riguardano la viabilità: 1 milione di euro la somma stanziata per il 2023 per i lavori di risanamento conservativo delle strade ad integrazione di quelli già programmati; l’adeguamento e l’implementazione del progetto di messa in sicurezza di attraversamento del centro abitato attraverso la rotatoria via Verenin Grazia (700mila euro); la riqualificazione via Marconi a Miramare (500 mila euro) nell’ottica del rilancio dell’area turistica della zona sud.

Per quanto riguarda l’impiantistica sportiva, risorse saranno destinate al rifacimento del manto sintetico del campo sportivo di Miramare in via Parigi (350 mila euro) funzionale anche all’ottenimento dell'omologazione per la Lega Dilettanti e la ristrutturazione dell'impianto sportivo Via della Fiera (280 mila euro) che sarà demolito e ricostruito, oltre alla manutenzione di alcuni impianti (come la bocciofila Spina Verde, calcetto San Vito, palestra Carim, calcetto Torre Pedrera, per 135 mila euro). Altri 150mila euro saranno destinati a interventi straordinari di piantumazione di nuove alberature lungo viali e parchi della città e altrettanti per la riqualificazione e creazione di nuove aree gioco nei parchi pubblici dei quartieri.

Tra gli altri interventi da segnalare, il progetto Spiaggia libera turismo accessibile, co finanziato dal Ministero della disabilità per 150 mila euro e per rendere la spiaggia libera di piazzale Boscovich sempre più accessibile e inclusiva anche per persone con disabilità (430mila euro) e le spese propedeutiche all'attuazione del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo (ex MOI). L'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare la gestione del percorso partecipativo e del concorso di progettazione per il nuovo complesso di edilizia residenziale pubblica, in modo da anticipare alcune delle attività da svolgere ed essere in grado - in caso di finanziamento da parte del Ministero delle Infrastruttire - di procedere all’attuazione nei tempi rapidi richiesti. Infine, finanziato il potenziamento della copertura dell’impianto di videosorveglianza nel quartiere Borgo Marina, a seguito della richiesta avanzata dal Comando di Polizia Municipale. L’intervento prevede la realizzazione di una infrastruttura in fibra ottica in grado di consentire il collegamento di tutte le telecamere con una tecnologia che garantisca un elevato grado di affidabilità e risoluzione video.

Per quanto riguarda la parte corrente, le spese maggiori sostenute riguardano voci come i 270 mila euro per il servizio di mensa scolastica 3-11 anni (nel 2023 sarà il primo anno in cui si effettua in maniera ordinaria dopo la pandemia), l’aumento della spesa per l’inclusione scolastica 0–6 anni rivolto ai bambini disabili (230mila euro), la gestione del verde pubblico e le maggiori risorse destinate al turismo (235 mila euro), rivolte alla promozione del territorio anche a seguito delle criticità determinate dai recenti eventi atmosferici di carattere eccezionale. Spese coperte grazie alle minori spese sostenute per il fondo crediti di dubbia esigibilità e fondo contenziosi, per circa 1,8 milioni e con le maggiori entrate derivate ad esempio dall’aumento degli introiti dell’imposta di soggiorno nel primo trimestre 2023 per circa 400 mila euro, all’avanzo libero (500 mila euro), i maggiori introiti impianti sportivi (150 mila euro) legati all’aumento della percentuale di occupazione degli impianti.

“Andiamo a proporre una manovra di assestamento che ci consente di dare seguito a numerosi e importanti interventi mirati al’implementazione di infrastrutture e di servizi su tutto il territorio, ponendo anche le basi per nuovi progetti di sviluppo – sottolinea l’assessore al Bilancio Juri Magrini –. Una manovra possibile grazie al buon stato di salute del nostro bilancio che si conferma solido e grazie anche alle risorse che si sono svincolate dalle minori spese sostenute attraverso i fondi destinati ai crediti di dubbia esigibilità e ai fondi per i contenziosi. Un segnale positivo sia perché emerge una minore necessità di attingere agli accantonamenti e dall’altra parte perché frutto della conclusione positiva a favore dell’ente dei contenziosi legali”.