Scade l'occupazione gratuita del suolo pubblico: Cattolica si confronta con le categorie economiche

Il prossimo 31 marzo 2022 scade il regime di gratuità per l’occupazione di suolo pubblico con i cosiddetti dehors, gli spazi di somministrazione di bevande e alimenti all’aperto. Non solo: tutte le attività che hanno usufruito delle agevolazioni decretate in questi ultimi due anni per poter posare tavolini e sedie fuori dai propri locali dovranno presentare una nuova domanda all’Amministrazione per poter continuare a utilizzare questi spazi. Il cambio di disciplina non vale ovviamente solo per la città di Cattolica, ma interessa tutto il territorio nazionale. Per confrontarsi sull’argomento, la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi, e l’Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini, hanno incontrato nei giorni scorsi i rappresentati di categoria e i titolari dei pubblici esercizi presso il Palazzo del Turismo. “L’ufficio del Suap ha inviato delle lettere ai titolari delle attività – spiega Belluzzi – per metterli al corrente e dare informazioni puntuali, siamo arrivati al recente incontro quest’incontro odierno per ascoltare le istanze degli operatori e per condividere una comune visione della città. È chiaro, pensando più in generale alle agevolazioni concesse in questi due anni di emergenza sanitari, come vadano preservati spazi per i nostri cittadini e turisti, penso alla vivibilità di luoghi comuni come piazze, marciapiedi, panchine. Per entrare più nel concreto, abbiamo chiesto alle attività economiche di redigere un documento con le loro richieste ed aspettative sul quale tornare a confrontarci nelle prossime settimane. Sono convinto che, sulla base di questo documento e dal successivo dialogo che ne scaturirà, riusciremo a trovare e condividere una soluzione equilibrata ed ottimale per tutti. Inoltre, ci approcceremo al tema delle concessioni degli spazi pubblici rapportandoci anche con le altre Amministrazioni del territorio per trovare un punto comune di uniformità nelle scelte che interesseranno le nostre città”.

“Abbiamo voluto come Amministrazione – sottolinea la Sindaca Foronchi - un momento di confronto con gli operatori in vista delle prossime modifiche, si è trattato di un incontro per informare le attività, fare un ragionamento complessivo sulla ridistribuzione degli spazi. La città si sta preparando alla stagione estiva e vuole farlo nel migliore dei modi con il contributo di tutti. Anche per questo è necessario che con le categorie economiche si trovino le migliori condizioni per garantire a cittadini e turisti la fruibilità dei nostri luoghi pubblici. Ovviamente, con la programmazione di eventi ed attività, non mancheranno per gli esercizi commerciali momenti in cui poter usufruire al meglio, e nel rispetto delle regole, di maggiori spazi da dedicare ai loro clienti”.

Tra i punti su cui si è focalizzata l’attenzione dell’incontro vi sono stati quelli per cui l’occupazione torna ad essere soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, tornano ad essere applicabili totalmente i principi indicati nei vari regolamenti comunali in materia di occupazioni e dehor. Vengono invece ulteriormente prorogate, fino al 30 giugno 2022, le misure di semplificazione per cui si prevede la presentazione delle domande in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento e senza applicazione dell'imposta di bollo, e la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni ed è disapplicato il limite temporale. Le attività che occupano suolo pubblico devono, comunque, necessariamente richiedere e ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione di occupazione suolo pubblico. In assenza di titolo abilitativo le occupazioni saranno ritenute abusive ed a tutti gli effetti e passibili di sanzioni. Gli uffici Suap del Comune di Cattolica sono disponibili alle richieste di chiarimento e informazioni da parte degli esercenti (mail: suap@cattolica.net – tel. 0541 966 701).