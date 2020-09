Scappano dal supermercato senza pagare, inseguiti dal personale e acciuffati dalla polizia

Pomeriggioa gitato, quello di sabato, a Marina Centro dove due malviventi hanno messo a segno un furto di generi alimentari nel supermercato Conad di viale Vespucci per poi fuggire tra i passanti. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 quando, secondo le ricostruzioni, due tunisini di 23 e 20 anni erano stati sorpresi dal personale del negozio a insaccare dei prodotti per poi fuggire senza passare dalla cassa. Il responsabile si è così messo al loro inseguimento mentre, nel frattempo, è stato chiest l'intervento della polizia di Stato. Il dipendende del supermercato, in contatto telefonico con la Questura, ha indicato agli agenti che i ladri stavano correndo in direzione di Riccione per poi svoltare in viale Pascoli ed è stato proprio qui che una pattuglia li ha intercettati bloccandoli. La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre i due nordafricani sono stati denunciati per furto e, al 23enne, si è aggiunta anche quella per clandestinità.

