Scatta l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo

Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2021 entra in vigore l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali, come stabilito con l’Ordinanza n° 99/2020 in merito alla Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale (in allegato l’elenco delle SS.PP. o tratti di esse interessati). L’obbligo riguarda i veicoli a motore, con esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che dovranno circolare nel periodo stabilito con pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli alla marcia su neve o ghiaccio. In caso di presenza di ghiaccio o di fenomeni nevosi in corso è obbligo di montare tali dispositivi qualora il veicolo non sia già dotato di pneumatici invernali. Vietata la circolazione di ciclomotori a due ruote e motocicli in presenza di ghiaccio o fenomeni nevosi in corso.

