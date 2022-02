Sciare guardando il mare, il nuovo slogan del territorio appena entrato nella Provincia di Rimini

Sciare guardando il mare. E' questo lo slogn proposto dalle sciovie dell'Eremo di Montecopiolo. I rappresentanti della società, con a capo il presidente Alberto Brandi, questa mattina hanno incontrato il presidente della Provincia per fare il punto sulla stagione invernale. Nei prossimi giorni Riziero Santi effettuerà un sopralluogo a Montecopiolo in visita agli impianti sciistici.

Spiega il presidente della Provincia: "I rappresentanti dell'Eremo di Montecopiolo mi hanno parlato con entusiasmo della loro attività e dei loro progetti di sviluppo e mi hanno presentato anche la loro nuova linea di manifesti pubblicitari con il logo della Provincia di Rimini. L’incontro è stato molto cordiale ed ho garantito loro la massima attenzione e l’interesse della Provincia per il nuovo territorio acquisito, per favorirne la piena integrazione. Il Presidente Brandi ha pronunciato parole di apprezzamento per la collaborazione ricevuta e per gli interventi in corso sulla viabilità del territorio".