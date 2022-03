Quando a scioperare sono gli ispettori del lavoro. "Ci hanno escluso dall’armonizzazione dell'indennità"

La Rsu dell'Ispettorato del lavoro comunica che i dipendenti della sede di Rimini venerdì (18 marzo) incroceranno le braccia, come nel resto d'Italia, per manifestare contro "una assurda e incomprensibile discriminazione". La Rsu spiega come "è stato infatti pubblicato il decreto che esclude gli Ispettori del lavoro, e tutto il personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’armonizzazione dell'indennità di amministrazione, riconosciuta invece a tutti gli altri dipendenti ministeriali con il medesimo contratto. Coloro che tutelano il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori sono vittime di una beffa in aperto contrasto con la contrattazione che a loro si applica. La politica ed i vertici dell'amministrazione si sono accorti con colpevole ritardo di questo clamoroso scivolone e ad oggi non sono riusciti a dare alcuna risposta concreta".

"Non ci fermeremo sino a quando a questo ennesimo affronto nei confronti del personale ridotto ai minimi termini e sempre meno valorizzato non sarà posto un rimedio concreto - spiega la nota -. La lotta al lavoro nero e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro non si fa con i proclami, ma con azioni concrete e quella a cui stiamo assistendo in questi giorni va esattamente nella direzione opposta".

L’astensione dal lavoro è per l’intera giornata e un concentramento dei lavoratori provenienti dai vari ispettorati dislocati sull’intero territorio nazionale è previsto a Roma in piazza della Repubblica davanti alla sede che ospita l’ufficio centrale dell’Ispettorato del lavoro.