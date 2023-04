I dipendenti di Start Romagna incrociano le braccia: possibili disagi nel trasporto pubblico

Martedì 2 maggio è in programma uno sciopero aziendale di 4 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dalle sigle sindacali Uiltrasporti, USB Lavoro privato e Ugl Autoferro. In tale giornata, potrebbero verificarsi ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale che non sarà garantito dalle 9:00 alle 13:00. Le sigle sindacali lamentano la mancanza di personale nel comparto movimento (autisti); programmazione Ferie 2023 inadeguata al fabbisogno del personale; mancanza di un area di parcheggio dopo la cessione dell’area adiacente al deposito di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Rimini; mancato ripristino del manto stradale e di tutte le segnaletiche, per questioni di sicurezza, nel piazzale del deposito di Rimini e criticità comparto manovre-rifornimento-lavaggio. Start Romagna si scusa sin da ora con l’utenza per i possibili disagi e ricorda come a precedente iniziativa di sciopero di 4 ore indetto dalle stesse sigle sindacali lo scorso 4 giugno, l’adesione sul bacino di Rimini era stata del 26,96%.