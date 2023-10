Scoperto mentre si masturba al parco giochi, tre giorni dopo evade dagli arresti domiciliari

Era stato scoperto solo pochi giorni fa, nel pomeriggio di venerdì (20 ottobre), masturbarsi dentro la casetta del parco giochi, poco distante da dove giocavano dei minori. Ora l’uomo accusato per il reato di atti osceni in luogo pubblico in presenza di minori, è stato rintracciato dagli agenti della Polizia di Stato dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Nella mattinata di lunedì, 22 ottobre, personale della Polizia di Stato di Rimini lo ha tratto in arresto con l’accusa di evasione.

Nello specifico, alle ore 09,45, è giunta una chiamata, nella quale il personale di un’associazione di Rimini ha segnalato l’allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. Successivamente, alle ore 11, è pervenuta una segnalazione al numero Unico di Emergenza 112 - NUE nella quale veniva segnalata la presenza dell’uomo in questione in centro storico. I poliziotti immediatamente si sono recati in centro e hanno individuato l’uomo, poi accompagnato in Questura e arrestato per il reato di Evasione. In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo che si terrà durante le prossime ore.