Scoppia un incendio nella camera d'hotel: intervengono i Vigili del fuoco

Attimi di paura in un albergo. Sabato sera, intorno alle 22, i Vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti in un hotel di Rivazzurra in via Tirrenia, dove era scoppiato un incendio all'interno di una camera. Sul posto sono accorse le autobotti, con il personale del 115 che ha provveduto a estinguere le fiamme che hanno interessato una camera, bruciando tutto il mobilio e gli arredi. L’hotel era chiuso ed era stato occupato da alcune persone senzatetto che vi bivaccavano all’interno. Sul posto anche i Carabinieri. Nei giorni scorsi lo stesso hotel era già stato sgomberato dagli ospiti indesiderati.