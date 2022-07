La scrittrice Debora Grossi a Salotto blu: "La riviera offre anche cultura, non solo divertimento"

La giovane scrittrice riccionese Debora Grossi ha pubblicato di recente il suo secondo libro, "Il mare non lo ha fatto lui", romanzo pubblicato da Minerva e ambientato nella Riccione degli anni trenta del Novecento, quando la figura di Benito Mussolini condizionava la vita della cittadina in cui il duce aveva la propria residenza estiva. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, visibile nella intera Emilia Romagna, Grossi, che è animatrice di una libreria gratuita a Riccione, ha spiegato, tra l'altro che "da Cattolica fino ai lidi ravennati si tengono iniziative di natura letteraria, cinematografica, teatrale, artistica. La ospitalità romagnola è fatta anche di cultura e questo non avviene frequentemente in altre zone balneari, in Italia e all'estero. Del resto, anche in inverno i romagnoli organizzano e frequentano i luoghi della cultura, è nella nostra natura".