Quasi 550 i voti di alunni e famiglie per dare un nome all'Istituto Comprensivo Unico

C’è ancora una settimana di tempo, per coloro che desiderino esprimere la propria preferenza circa il nome del nuovo istituto scolastico che, a cominciare dall'anno educativo 2024/2025, vedrà uniti i due attuali istituti comprensivi.

Un’iniziativa pensata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le istituzioni scolastiche: “volta proprio a rendere l’intitolazione un percorso partecipato frutto di un cammino condiviso, in cui tutti gli alunni di Bellaria Igea Marina e le rispettive famiglie siano protagonisti”, come hanno spiegato in una circolare congiunta destinata ai ragazzi Annalisa Celli, dirigente dell’I.C. Bellaira, Myriam Toccafondo, dirigente dell’I.C. Igea, e il Sindaco Filippo Giorgetti.

Quasi 550 preferenze

Sono quasi 550 le preferenze espresse a mezzo del sondaggio approntato allo scopo, ricordando che, per chi ancora non lo avesse fatto, partecipare è semplice ed intuitivo. Sino a giovedì 29 febbraio, è sufficiente infatti visualizzare la circolare pubblicata sul registro elettronico degli alunni – iscritti alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado di Bellaria Igea Marina – e cliccare il link di accesso al sondaggio; qui, lo studente e la propria famiglia possono optare per una delle proposte presenti, “grandi figure appartenenti alla storia del nostro Paese e del territorio, al mondo della letteratura, del cinema, della formazione o del giornalismo”, oppure scrivere un altro nome nel campo aperto pensato allo scopo.

I nomi tra cui scegliere

Le proposte ‘suggerite’ dall'Amministrazione Comunale e dagli istituti comprensivi vanno a comporre una rosa eterogenea e trasversale di figure di altissimo profilo, in cui sono presenti: Oriana Fallaci, giornalista, scrittrice e partigiana, prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale; Rita Levi Montalcini, luminare di neurologia e unica donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Medicina, nel 1986; Alda Merini, straordinaria poetessa, aforista e scrittrice; Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia scomparsi oltre trent’anni fa nelle terribili stragi di Capaci e di via d'Amelio; Federico Fellini, genio romagnolo considerato tra i più grandi registi nella storia del cinema mondiale; Tonino Guerra, un’altra eccellenza romagnola, poeta, scrittore e sceneggiatore di fama internazionale; Don Lorenzo Milani, scrittore, docente ed educatore cattolico il cui nome è legato indissolubilmente alla didattica rivolta ai bambini più fragili; Eugenio Montale, gigante della poesia italiana, Premio Nobel per la Letteratura nel 1975; Alfredo Panzini, scrittore, critico letterario e Accademico d'Italia con un legame profondo con il territorio di Bellaria Igea Marina; Giovanni Pascoli, poeta, professore universitario, saggista, figlio e cantore della terra di Romagna, considerato uno dei più eminenti letterati italiani; Gianfranco Zavalloni, docente e dirigente scolastico, autore di numerosi testi sulla didattica creativa e di pace.



Come detto, sono quasi 550 i voti già espressi tramite sondaggio, una partecipazione positiva in cui meritano di essere sottolineate sia la particolare attenzione verso quelle figure che abbiano un legame stretto con la città di Bellaria Igea Marina, sia le tante preferenze ottenute dalle opzioni femminili, anche nei suggerimenti formulati a mezzo del campo aperto.