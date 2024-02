Il nome dell'Istituto comprensivo lo decidono gli studenti, al via il sondaggio

“Un nuovo istituto scolastico, a cominciare dall'anno educativo 2024/2025, vedrà uniti i due attuali istituti comprensivi: completando così un percorso pensato per consolidare senso di appartenenza e identità del nostro mondo scolastico. Sarà un momento importante per la nostra Comunità, che vorremmo tutti voi viviate da protagonisti, a partire dalla scelta del nome che identificherà il nuovo istituto comprensivo unitario": comincia così la circolare che Annalisa Celli, dirigente dell’I.C. Bellaria, Myriam Toccafondo, dirigente dell’I.C. Igea, e il Sindaco Filippo Giorgetti hanno inteso rivolgere a tutte le studentesse e tutti gli studenti di Bellaria Igea Marina.



Un documento congiunto che nei prossimi giorni sarà pubblicato sul registro elettronico scolastico, a introduzione di un sondaggio pensato appositamente per tutti gli alunni e le loro famiglie, “affinché il nome del nuovo istituto sia frutto di un cammino condiviso, di cui tutti voi possiate essere attori principali.” Direttamente dal testo, ogni utente potrà accedere in maniera semplice ed intuitiva al link dedicato ed esprimere la propria preferenza, così che la scelta del nome del nuovo istituto scolastico, che comprenderà le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado di Bellaria Igea Marina, sia nel concreto una procedura partecipata e collettiva.



Una scelta che ogni utente potrà esprimere entro giovedì 29 febbraio, potendo optare per una delle proposte presenti all’interno del sondaggio, “grandi figure appartenenti alla storia del nostro Paese e del territorio, al mondo della letteratura, del cinema, della formazione o del giornalismo”, oppure scrivendo un altro nome nel campo aperto pensato allo scopo.

I nomi proposti agli studenti

Le proposte ‘suggerite’ dall'Amministrazione Comunale e dagli istituti comprensivi vanno a comporre una rosa eterogenea e trasversale di figure di altissimo profilo, in cui sono presenti: Oriana Fallaci, giornalista, scrittrice e partigiana, prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale; Rita Levi Montalcini, luminare di neurologia e unica donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Medicina, nel 1986; Alda Merini, straordinaria poetessa, aforista e scrittrice; Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simboli della lotta alla mafia scomparsi oltre trent’anni fa nelle terribili stragi di Capaci e di via d'Amelio; Federico Fellini, genio romagnolo considerato tra i più grandi registi nella storia del cinema mondiale; Tonino Guerra, un’altra eccellenza romagnola, poeta, scrittore e sceneggiatore di fama internazionale; Don Lorenzo Milani, scrittore, docente ed educatore cattolico il cui nome è legato indissolubilmente alla didattica rivolta ai bambini più fragili; Eugenio Montale, gigante della poesia italiana, Premio Nobel per la Letteratura nel 1975; Alfredo Panzini, scrittore, critico letterario e Accademico d'Italia con un legame profondo con il territorio di Bellaria Igea Marina; Giovanni Pascoli, poeta, professore universitario, saggista, figlio e cantore della terra di Romagna, considerato uno dei più eminenti letterati italiani; Gianfranco Zavalloni, docente e dirigente scolastico, autore di numerosi testi sulla didattica creativa e di pace.



I ragazzi e le rispettive famiglie entro fine mese potranno scegliere una di queste opzioni o come detto suggerire, insieme a una motivazione, un'altra figura a cui intitolare il nuovo istituto: tutte le proposte saranno utili e ben accette, nel pieno spirito di un’iniziativa intitolata significativamente “Dai un nome al tuo istituto comprensivo”.