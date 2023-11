Scuola Fontanelle, rimossi detriti e recinzione da cantiere e messi in sicurezza i tombini

Rimossi i detriti dal giardino e nella giornata di venerdì anche la recinzione da cantiere utilizzata per i recenti lavori di ampliamento: gli alunni della scuola primaria Fontanelle di Riccione possono tornare a giocare all'aperto in tutta sicurezza. “Il problema ci è stato segnalato dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Zavalloni e così siamo subito intervenuti grazie al supporto di Geat”, riferisce l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Riccione Simone Imola. Oltre a detriti e recinzione, aggiunge l'assessore, “si è provveduto a isolare i tombini pericolosi rimasti nel giardino sul fronte dell’edificio”. In breve tempo anche i tombini saranno tutti adeguatamente sistemati. “Grazie a questo intervento viene consentito ai bambini di godere appieno e liberamente del giardino all’aperto senza compromettere la loro sicurezza”.