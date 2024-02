Nuovi infissi nella scuola elementare, investimento da 90 mila euro

Sono in corso in questi giorni, nella scuola elementare dell’Istituto Comprensivo Capoluogo, i lavori per la sostituzione di diversi serramenti con nuovi infissi più performanti e adatti a migliorare l’isolamento termico dell’edificio. I nuovi infissi, circa una ventina, sono dotati di persiane frangisole elettriche per ottimizzare la luce all’Interno delle aule. L’intervento segue quello realizzato nella scorsa primavera, che aveva riguardato 14 infissi, e completa il progetto complessivo di 90.000 euro, finanziato con fondi destinati all’efficientamento energetico nell’ambito del Pnrr.