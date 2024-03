L'amministrazione incontra i cittadini per un confronto sul servizio della mensa scolastica

La ristorazione scolastica non ha più solo l’obiettivo di nutrire, ma di promuovere stili corretti di vita per la prevenzione delle patologie, di contrastare le diseguaglianze, di promuovere la sostenibilità ambientale e limitare gli sprechi alimentari. Per conoscere i vari aspetti che contraddistinguono il servizio mensa scolastico, tra il modello educativo della famiglia, della scuola e la ditta che offre il servizio, si terrà un incontro – aperto alla cittadinanza - dal titolo “La mensa scolastica al passo con i tempi”. L’appuntamento è questo mercoledì, 6 marzo, alle 17, al Centro Culturale Polivalente – Biblioteca di Cattolica.

Durante i primi anni di vita del bambino e durante la crescita le figure genitoriali giocano un ruolo fondamentale, sono il modello cui riferirsi, sia in ambito domestico per l’acquisizione di abitudini alimentari corrette, sia in ambito scolastico, per l’atteggiamento più e meno favorevole verso la mensa e le conseguenti ripercussioni sul rapporto che il bambino instaurerà con il pasto “fuori casa”.

Ma di concreto cosa possiamo fare? È a questa domanda che si cercherà di rispondere durante il momento di confronto e di apprendimento con le realtà coinvolte e partecipanti come Ausl Romagna (Sian) Igiene degli alimenti e Nutrizione Rimini, la Ditta Appaltatrice Gemos, la Dietista Comunale,Genitori Commissione mensa.