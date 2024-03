Il team degli studenti di "Radio Serpieri" alla principale fiera dedicata al mondo della scuola

Venerdì 22 marzo il Liceo ‘Alessandro Serpieri’ di Rimini ha partecipato alla settima edizione della fiera Didacta Italia. L’evento, che si è tenuto alla Fortezza da Basso di Firenze dal 20 al 22 marzo, rappresenta il più importante appuntamento fieristico nel mondo della scuola. Con un proprio stand, il team di ‘Radio Serpieri’ ha condotto interviste sulle buone pratiche nell’istruzione e le nuove sfide che ci attendono.

Didacta Italia nasce con lo scopo di promuovere il dialogo più che mai cruciale tra scuola e innovazione: da un lato, oltre 430 aziende della filiera dell’istruzione; dall’altro, il personale scolastico nel suo insieme, con eventi formativi di altissimo livello. Come sottolinea Francesca Tornatore, dirigente scolastica del Liceo ‘Serpieri’, "la presenza del nostro Istituto a Didacta è il riconoscimento delle molteplici iniziative che abbiamo messo in atto in tema di innovazione, e uno stimolo a impegnarci ulteriormente su questa linea; ma soprattutto partecipiamo con tutti i protagonisti che contribuiscono ogni giorno alla vita del nostro Liceo — dagli studenti agli insegnanti, dal personale ATA al dirigente stesso — perché solo insieme, come comunità educante, saremo in grado di raggiungere e superare i traguardi dei prossimi anni". In rappresentanza del personale ATA ha partecipato anche il Direttore dei Servizi generali e amministrativi, la dott.ssa Monica Esposito, che ribadisce il ruolo centrale degli assistenti amministrativi nella scuola, sempre attenti al confronto e agli eventi formativi organizzati.

Il progetto ‘Radio Serpieri’ prende avvio nel 2022 per iniziativa della prof.ssa Marzia Dalla Venezia, che ha lavorato con successo insieme agli studenti per la realizzazione di podcast, video e dirette streaming. Didacta si inserisce in un vasto programma di attività ‘fuori classe’ promosse dal Liceo ‘Serpieri’: dall’incontro con il magistrato Daniele Paci, ai viaggi di istruzione al CERN di Ginevra per le classi quinte, fino alla recente partecipazione ai ‘Colloqui fiorentini’, giornate di studi dedicate quest’anno a Giovanni Pascoli.