Coriano, interventi per migliorare le tempistiche dei semafori

L’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato competente e gli uffici, segue con molta attenzione la problematica dei semafori e ha già individuato le soluzioni migliori per il ripristino della normalità. Come noto, già da tempo è stata commissionata ad Enel Sole la manutenzione ordinaria degli impianti. Ora è scattata la fase della manutenzione straordinaria di tutte le lanterne.

Roberto Bianchi (nella foto), assessore ai Lavori pubblici: “Sono semafori a tre vie con la possibilità di diventare anche a 4 se si installasse il pedonale. Le tempistiche sono lunghe causa di forza maggiore, l’unica soluzione per risolvere in parte il problema dei tempi è l’installazione di spire per le quali l’Amministrazione comunale sta provvedendo la progettazione: si tratta di un intervento importante, che richiede uno sforzo economico maggiore, ma che sarà in grado una volta completato di introdurre una soluzione ottimale. E’ prevista inoltre – conclude lo stesso assessore – la sostituzione dei pannelli di contrasto che ospitano le lanterne e dei supporti danneggiati”.

I lavori inizieranno dall’intersezione tra la SS72 e le vie Pavese e Rovereta.