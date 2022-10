Sentieri dell'entroterra, bando della Provincia per la loro manutenzione

È stato pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore di interventi di manutenzione ordinaria su sentieri e percorsi escursionistici e iniziative di promozione territoriale che, rivestendo interesse provinciale, contribuiscano alla valorizzazione e alla conoscenza dell’ambiente e dell’entroterra. Le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 50 mila euro. Beneficiari dei contributi sono le associazioni, gli enti no profit formalmente costituiti e iscritti nel registro regionale del Terzo Settore e le cooperative di comunità che hanno sede nel territorio della Provincia di Rimini.

“La Provincia di Rimini con la conferma di questo bando – dichiara il presidente della Provincia, Riziero Santi – fa una precisa scelta strategica che va nella direzione di investire risorse nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio ambientale. Sulla scorta della buona esperienza dell’anno scorso, sono previsti finanziamenti e iniziative specifiche per favorire lo sviluppo della sentieristica e dei servizi ad essa collegati. È una strategia che coniuga le politiche di crescita sostenibile dei piccoli Comuni delle aree interne, con l’incentivazione di una forma di turismo in espansione come è quella dell’escursionismo.”