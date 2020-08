Sferra calci e pugni ai poliziotti: arrestata una donna

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato mercoledì una 38enne della Lombardia per resistenza, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ stata denunciata anche per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. A seguito di una segnalazione alla linea di emergenza al 112, le Volanti sono intervenute nella zona di piazzale Boscovich poiché alcuni cittadini riferivano che due giovani stavano litigando violentemente.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato una giovane donna in evidente stato di agitazione che alla vista dei due operatori ha inveito con ingiurie e calunnie. I poliziotti hanno cercato di calmare la 38enne, ma si è subito infuriata scagliandosi contro di loro e sferrando calci e pugni. La donna, che in quel momento era in compagnia di un 17enne milanese e non accennava a calmarsi. Gli agenti, considerato il suo stato di alterazione e il suo rifiuto di fornire le proprie generalità e i documenti, l’hanno bloccata a fatica e l’ha accompagnata insieme al’amico negli Uffici della Questura.

A seguito della colluttazione, due poliziotti hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni. Il minore invece sarà riaccompagnato nella comunità dove vive, in quanto destinatario di esecuzione della misura cautelare di collocamento presso la struttura.