Sgomberata carovana di nomadi installata nel parcheggio del Colosseo

Martedì mattina la Polizia Locale di Rimini è intervenuta, con due pattuglie, per liberare il parcheggio della sede dell’Ausl Romagna di Rimini, in via Coriano, occupato da una carovana di nomadi. L’intervento è stato effettuato subito dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della direzione della struttura sanitaria. Nel corso dell'ultimo anno sono state diverse decine gli accertamenti, effettuati dalla Polizia Locale per verificare la presenza di carovane stanziali in parcheggi, strade e zone residenziali. In circa il 15% dei casi si è trattato di interventi in collaborazione con altre Forze dell’Ordine. Nel corso del 2021, inoltre, si è intervenuto per limitare l’accesso e la sosta delle non autorizzata in alcune delle zone considerate più sensibili con un centinaio di interventi, tra cui la posa 72 new jersey e 20 transenne tra via Covignano, via Macanno, via Voltolini e l’area dell’ex Mercatone Uno.