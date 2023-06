Si apre il congresso di Confartigianato imprese Rimini

Sabato mattina dalle 11.00, nella sua sala convegni di via Marecchiese, si svolgerà il XXII congresso di Confartigianato Imprese Rimini. All’ordine del giorno l’elezione del presidente che guiderà l’Associazione nei prossimi quattro anni. Il presidente uscente è Davide Cupioli. L’assemblea dei delegati nominerà anche l’ufficio di presidenza. In apertura, nel piazzale davanti alla sede, sarà scoperta e benedetta una targa dedicata a Mauro Gardenghi, storico dirigente di Confartigianato, scomparso nel gennaio 2021. La targa sarà poi apposta all’interno della sede, all’ingresso della sala convegni che quindi sarà a lui dedicata. Mauro Gardenghi passò 47 anni della sua vita in Confartigianato, per 40 anni ne fu segretario, impegnandosi con enorme dedizione e determinazione per rappresentare e tutelare quello che chiamava ‘ceto medio produttivo’. “Abbiamo pensato – dice Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini - che questo sia un bel gesto per mantenere desta la memoria di Mauro Gardenghi che ha scritto la storia della Confartigianato a Rimini e non solo. La sala convegni è quella nella quale si esprimono saperi, si raccontano esperienze, si progetta il futuro nostro e delle imprese. Ecco, ci piace pensare che il suo acume e la sua raffinata qualità umana e sindacale, possano vegliare e indirizzare coloro che parteciperanno ai nostri eventi”.

Tornando al Congresso, in questi mesi si sono svolte le sessioni territoriali e delle varie categorie, nonché dei movimenti, per eleggere coloro che domani individueranno il nuovo Presidente. Confartigianato ha dieci sedi in Provincia: Rimini, Viserba, Riccione, Morciano, Santarcangelo, Bellaria, Villa Verucchio, Morciano, Cattolica e Novafeltria. Confartigianato Imprese Rimini è stata fondata nel 1947, rappresenta oltre 2.500 piccole e medie imprese, in particolare artigiane. Dopo la pandemia si sono associate circa 300 nuove imprese. Nelle dieci sedi provinciali sono impiegate 100 persone fra dipendenti e consulenti. All’avvio dei lavori l’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini, porterà il saluto dell’Amministrazione. Interverranno anche Marco Granelli Presidente Nazionale Confartigianato, Davide Servadei Presidente Regionale Confartigianato Emilia-Romagna e Carlo Battistini Presidente Camera di Commercio della Romagna. Infine, la relazione del presidente eletto.