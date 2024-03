Si barrica nella stanza dell'hotel e la mette a soqquadro, intervengono le forze dell'ordine

Ora di pranzo agitata in un albergo del centro storico di Rimini dove un esagitato, in preda a una crisi psicotica, si è barricato nella stanza mettendola a soqquadro.Tutto è iniziato poco prima delle 13 all'hotel Card quando, dalla struttura ricettiva, è partita la chiamata d'allarme alle forze dell'ordine per la presenza di un uomo che stava devastando la camera. Sul posto si sono precipitate le Volanti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e i carabinieri oltre a un'ambulanza del 118. L'esagitato, poi identificato per un cittadino sammarinese 30enne, non ne voleva sapere di uscire ma alla fine la presenza delle forze dell'ordine ha avuto la meglio ed è stato bloccato in sicurezza. L'uomo è stato quindi preso in carico dal personale del 118 che lo ha trasportato nel reparto di Psichiatria dell'Infermi.