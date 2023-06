Si chiude Rimini Wellness: lezioni di boxe e di marketing su TikTok

Hyrox, la disciplina che sta rivoluzionando il mondo del fitness, ha fatto il suo debutto assoluto in Italia durante RiminiWellness 2023 (che si chiude oggi alla fiera di Rimini), conquistando immediatamente schiere di appassionati. Infatti, grazie al suo mix unico di corsa e workout funzionali e a un format accessibile a chiunque, ha saputo attrarre il grande pubblico che ha animato la fiera, in una gara coinvolgente ad alto tasso di adrenalina e divertimento.

La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, provenienti dall’Italia, ma anche da altri Paesi, come Regno Unito, Germania, Spagna e Portogallo, con fasce di età comprese tra i 20 e i 70 anni. Durante i 3 giorni di gara, non sono mancati anche i professionisti e i gruppi di palestre che si sono radunati per competere e condividere questa esperienza unica nella formula “Doppia” o a “Staffetta”. Infine, il debutto italiano di Hyrox a RiminiWellness ha segnato il record mondiale nella staffetta mista con 4 top atleti italiani, che hanno completato l’intero percorso in soli 52 minuti e 36 secondi.

Tra i numerosi appuntamenti formativi di questa 17esima edizione di RiminiWellness spiccavano gli eventi organizzati dalla 24ore Business School. Durante le 4 giornate di manifestazione, la facoltà ha dato vita a momenti di approfondimento riguardanti la gestione e il marketing nel settore del wellness, attraverso l’esperienza e il know how di diversi professionisti. Tra le tematiche affrontate, ampio spazio è stato riconosciuto ai social media. Un talk è stato dedicato a TikTok e al suo ruolo per l’intera industria. In occasione dell’incontro “Tiktok: come sviluppare una strategia di content marketing nel fitness", Valerio De Benedetti, Managing Director di IDA Agency, agenzia verticale di influencer e content marketing, ha condiviso una panoramica generale delle piattaforme social che dominano questa epoca.

A RiminiWellness 2023 il Bodybuilding e la cultura fisica sono stati al centro di numerose competizioni e di momenti di approfondimento. In particolare, Panatta Academy ha organizzato 3 giornate ricche di appuntamenti per tutti gli appassionati di questa disciplina, unendo approccio scientifico, formazione e cultura. Protagonisti di questi incontri, autorità scientifiche e dello sport che a contenuti altamente tecnici hanno alternato tematiche motivanti e stimolanti per chi decide di approcciarsi a questo mondo. La giornata conclusiva di questo ciclo di appuntamenti è stata animata da Panatta Showcase, una tavola rotonda con grandi nomi di questa disciplina – Big Ramy, William Bonac, Sergio Oliva Jr, Rich Gaspari e Zahir Khudayarov – riuniti per commentare assieme il passato e il presente del bodybuilding e per delineare le sfide future. In cattedra, nei giorni scorsi, anche Andrea Presti, professionista IFBB di bodybuilding che ha riportato l’Italia a gareggiare al Mister Olympia, che ha raccontato all’ampia platea di RiminiWellness la sua esperienza.

A RiminiWellness non potevano mancare i protagonisti del mondo della boxe. Allo stand Leone 1947 sono intervenuti anche i campioni Ivan Zucco e Matteo Signani, che hanno incontrato i fans e incrociato con loro i guantoni per apprezzatissimi suggerimenti tecnici.