Si è insediato il nuovo Consiglio Ordine degli Ingegneri di Rimini

Il 13 ottobre 2021 si e? insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini costituito dai neo eletti designati dalla recente tornata elettorale. Il Consiglio e? composto dagli ingegneri: Bordoni Domenico, Bruno Michele, Carlotti Renzi Filippo, Dalprato Ermete, Delbaldo Francesco, Melini Sandro, Regazzi Maria Chiara, Righini Roberto, Rossi Andrea, Sabino Daniela, Ubaldi Leonardo. Nella prima seduta sono state elette le cariche istituzionali che risultano cosi? attribuite all’unanimita?: Presidente: Roberto Righini; Vice-Presidente Vicario: Filippo Carlotti Renzi; Segretario: Sandro Melini; Tesoriere; Daniela Sabino. Sempre all’unanimita? si e? ritenuto anche di attribuire il ruolo di Vice-Presidente Onorario all’ingegner Ermete Dalprato. Il nuovo Consiglio ha espresso un doveroso riconoscimento al Consiglio uscente per il lavoro fin qui svolto che intende ulteriormente proseguire. Il nuovo Consiglio, sottolineano, "e? ben consapevole del particolare momento storico in cui ci troviamo, sia per la naturale evoluzione tecnologica e normativa della professione, sia per la criticita? della contingenza di un’emergenza sanitaria di proporzioni mai viste".

"Questo - spiegano in una nota stampa - porta in assoluta attualita? l’attivita? professionale dell’ingegnere in tutti i campi di sua competenza, da quello tecnologico a quello edilizio strutturale a quello impiantistico a quello informatico sia dal punto di vista privato che dal punto di vista delle pubbliche amministrazioni. Lo attesta l’enorme sforzo di rilancio economico a livello nazionale cui la categoria e? chiamata ad essere parte attiva determinante per il successo finale. Per questo il Consiglio intende improntare la sua attivita? nel prossimo quadriennio a diventare sempre piu? supporto per gli iscritti in questo momento di trasformazione. Cio? comporta un inevitabile rinnovamento – culturale ed operativo – di cui l’Ordine Riminese vuole essere partecipe - e che indurra? una necessaria evoluzione del modo di operare dell’attivita? professionale, peraltro imposto anche da un’evoluzione legislativa (non sempre omogenea) cui bisogna adeguare le modalita? di comportamento. Questo Consiglio aderisce alle finalita? del Nostro Legislatore e intende diventare sempre piu? riferimento agli iscritti per quanto attiene alla formazione, alla tutela del titolo e delle competenze professionali accogliendo anche i suggerimenti della base per rendere piu? efficaci e piu? adeguati gli strumenti di aggiornamento e di sostegno all’attivita? professionale. Prossimamente saranno ridefinite le composizioni delle Commissioni specialistiche – che sono lo strumento operativo del Consiglio - e naturalmente si rivolge un invito a tutti gli iscritti per una fattiva partecipazione all’attivita? dell’Ordine, perche? e? da questa che si potra? promuovere una concreta modernizzazione della figura professionale dell’ingegnere".