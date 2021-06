Si è spento don Piero Ceccarini, per anni cappellano all'ospedale di Santarcangelo

È morto, all'età di 83 anni, don Pietro Ceccarini, per una vita cappellano all'ospedale di Santarcangelo. Don Pietro era stato colpito in precedenza dal Covid. Le sue condizioni di salute si sono aggravate dopo un recente ricovero. Da qualche anno era ospite della casa del Clero di Rimini. Nato a Rimini il 27 aprile 1938, don Pietro era stato ordinato sacerdote dal Vescovo Emilio Biancheri il 29 giugno 1963, giorno del suo onomastico, in cui si festeggiano i Santi Pietro e Paolo. Dopo un periodo da cappellano a San Giovanni in Marignano e a Cattolica, don Pietro ha servito per tanti anni la comunità di Santarcangelo (dagli inizi degli anni Settanta fino al 2018), presso la parrocchia della Collegiata – insieme a don Sergio Matteini – e in particolare al nosocomio clementino. In corsia era sempre disponibile con tutti e per ogni esigenza, e anche per questo era benvoluto da tutti: ammalati, parenti e cittadini. Ha servito con passione il parrocchiale “Gruppo di Servizio”, che si interessava più da vicino di ragazzi con handicap e disabilità, anche durante i campeggi estivi. Era stato insegnante di religione all’istituto di ragioneria di Santarcangelo.

“Don Pietro, che versava in gravi condizioni già da qualche tempo, è salito al Padre. – ha detto il Vicario generale della Diocesi di Rimini, don Maurizio Fabbri – Si tratta di una perdita dolorosa per i suoi cari, per il nostro presbiterio, come per la comunità di Santarcangelo che aveva servito per decenni. Affidiamo la vita di don Pietro alla misericordia del Padre e all’intercessione di tutti i Santi”. Venerdì 11 giugno, alle ore 20.30, è in programma, presso la Collegiata di Santarcangelo, una veglia di preghiera. Il funerale di don Pietro è previsto sabato 12 giugno, alle ore 10, sempre in Collegiata.