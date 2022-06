Si è spento per un improvviso malore Antonio Petitti

Si è spento all'età di 77 anni, nella clinica dove stava facendo riabilitazione per un precedente malore, Antonio Petitti già professore di diritto ed economia nonché vice procuratore onorario. Zio della presidente dell’assemblea consiglio regionale Emma, dopo essersi ritirato dall'insegnamento dal 1998 al 2016 aveva ricoperto la carica di vice procuratore onorario alla Procura della Repubblica di Rimini. Da sempre attivo nel sociale, l'impegno di Petitti verso gli altri era diventato una vera e propria missione dopo la scomparsa del figlio Luca stroncato da un arresto cardiaco ad appena 28 anni mentre giocava a calcetto con gli amici. Un lutto che aveva spinto "il professore" e la moglie Anna a fondare una onlus intitolata al figlio per raccogliere fondi a favore della cura e della prevenzione delle patologie cardiache. Un impegno che aveva permesso di acquistare due defibrillatori da donare ad altrettante scuole riminesi. "Grazie per tutto l’amore che ci hai donato. Abbraccia forte Luca. Ci mancate tanto", ha scritto la figlia Flavia. "Io le parole fatico a trovarle, zio mio caro - ha aggiunto la nipote Emma. - Perché ci eravamo sentiti due ore prima e tu ti stavi preparando per la tua fisioterapia. Perché ci eravamo abituati all’idea del tuo rientro a casa, alla tua vita normale. Perché avevamo bisogno di crederci. Ma resta tutto e resterà per sempre. Il nostro legame, i nostri discorsi. L’amore, i tuoi insegnamenti, il senso profondo di famiglia, la tua grande dignità e generosità. E quella mano, che mi hai sempre teso. Hai lottato tanto e anche nel momento più drammatico della tua vita hai saputo trasformare il tuo grande dolore in qualcosa di utile per gli altri. Hai fondato l’associazione Il cuore di Luca Petitti, unendo tante persone, per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore delle malattie cardiologiche. Sei un esempio per tutti noi. Ti voglio bene zio".