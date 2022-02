Si mette in moto la macchina della solidarietà per l'Ucraina: raccolta di cibo e medicinali

Al via iniziative concrete per aiutare il popolo ucraino tramite raccolte di materiali e donazioni sul territorio. Da sabato è partita una raccolta nella zona sud della provincia di Rimini per aiutare l’Ucraina. Si raccolgono alimenti a lunga conservazione, abbigliamento intimo e medicinali di primo soccorso. Il ricavato sarà portato da alcuni volontari che si metteranno in viaggio (Italia-Polonia), attraverseranno il confine ucraino e successivamente un mezzo ucraino porterà il tutto in un centro di smistamento e distribuzione. Il luogo di raccolta è Elite Travel a San Giovanni Marignano in via Dei Faggi 2. Il tutto è gestito dalla parrocchia Ucraina di Cattolica con l’aiuto della Caritas.