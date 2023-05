Sicurezza urbana e microcriminalità: i sindacati organizzano una tavola rotonda

Venerdì si è svolto a Rimini presso la sala del museo un convegno organizzato dalla Uil e dall’Usip in collaborazione con altre sigle del Dipartimento Sicurezza della Uil. Il tema affrontato è stato quello della sicurezza nella provincia di Rimini e all'iniziativa hanno partecipato parlamentari del territorio, la senatrice Domenica Spinelli ed il senatore Croatti Marco, oltre ad amministratori dei comuni, il sindaco Filippo Giorgetti di Bellaria, l’assessore di Rimini Francesco Bragagni, l’assessore Filippo Valentini, l’assessore di cattolica Claudia Gabellinie l’assessore di Riccione Oreste Capocasa. La tavola rotonda è stata presieduta dal Segretario Generale della Uil Emilia Romagna Giuliano Zignani insieme al Segretario Generale Provinciale dell’Usip Laura Casonato, ha portato il suo saluto la Segretaria della CST Uil di Rimini Giuseppina Morolli.

"Dai numerosi interventi che si sono succeduti si evince che il tema della sicurezza è un termine che abbraccia tanti argomenti, molto vasto e pieno di significati - spiegano gli organizzatori - Parlare di sicurezza significa occuparsi dell'intero spettro delle possibili forme di minaccia interna ed esterna e delle predisposizioni necessarie a contrastarle. E’ un concetto che include due dimensioni, quella reale e quella percepita, dimensioni che non sempre coincidono. Si ricorda che il livello di sicurezza nella società in cui viviamo deve essere percepito come un parametro fondamentale per misurare concretamente la qualità della vita. Nella nostra provincia purtroppo si evidenziano forme gravi di micro e macro criminalità, che molto spesso balzano alla cronaca e non sono certo un buon biglietto da visita per la nostra riviera. E’ emerso da tutti gli interlocutori che promuovere a tutto campo a partire dalle scuole di ogni ordine e grado nella vasta comunità provinciale, la cultura della legalità deve diventare un asset strategico e valoriale caratterizzante del territorio riminese".

"L’impegno dei parlamentari ed amministratori presenti è stato totale nel farsi portavoce delle istanze scaturite all’interno del dibattito, verrà inoltre redatto un documento della Uil insieme al Dipartimento Sicurezza che sarà consegnato ai Senatori con l’assicurazione che si faranno portavoci a livello governativo". I lavori sono stai conclusi dal Segretario Generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, che ha sottolineato ed apprezzato "il lavoro di tutte le forze dell’ordine evidenziando che purtroppo non viene valorizzato il loro impegno a partire dai loro stipendi e le infrastrutture e i mezzi non sono adeguati. Si auspica che quanto emerso e tutti i buoni propositi vengano tradotti con atti concreti, e non restino solo belle parole".