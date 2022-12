La sindaca di Riccione a Salotto blu: "La nostra città è in corsa ma nessuno deve restare indietro"

Daniela Angelini, un passato da dirigente di Confcommercio e, successivamente, di Cna, è dalla scorsa estate alla guida della amministrazione comunale. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda (lunedì, 19 dicembre) alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Angelini ha tenuto considerazioni riferite a presente e futuro della sua città. "Sappiamo quanto sia importante la crescita del turismo per tutti noi, faremo di tutto per incentivarlo. Ma ci muoviamo anche per la solidarietà, per la cultura e anche per mettere sotto controllo fenomeni di devianza e violenza che negli ultimi anni hanno colpito la nostra comunità e altre nella riviera romagnola".