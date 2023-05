I sindaci in missione a Roma con la senatrice Spinelli: "Cattolica avrà la nuova caserma dei Vigili del fuoco"

Nella sala del Mappamondo del Ministero dell’Interno, la senatrice Domenica Spinelli è stata ricevuta dal sottosegretario Emanuele Prisco insieme a una delegazione di sindaci del territorio colpito nei giorni scorsi dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’intera Romagna. Erano presenti: Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico; Daniela Angelini, sindaco di Riccione; Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano; Gianluca Ugolini, sindaco di Coriano e Franca Foronchi, sindaco di Cattolica. "Con il sottosegretario Prisco abbiamo discusso di un progetto che era stato ipotizzato già ai tempi della mia sindacatura a Coriano - spiega la senatrice Spinelli -, ma che oggi risulta evidente essere sempre più urgente: la costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco nell’ambito del Comune di Cattolica per far fronte alle urgenze, come quella che si è verificata nei giorni scorsi, dell’intero territorio costiero romagnolo".

"Il sottosegretario ci ha ricevuto insieme a tecnici specializzati in materia e siamo andati a fondo concretamente sul progetto - aggiunge Spinelli -. Siamo stati rassicurati sui fondi, che ci sono e che verranno stanziati nella misura di 5 milioni di euro, come da accordi firmato due giorni fa. Interagendo inoltre con il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che fin dai primi momenti dell’emergenza si è profuso personalmente con la sua presenza incessante su tutto il territorio colpito, possiamo affermare che non solo il Viminale ma anche il suo dicastero è totalmente a favore e impegnato a realizzare questo progetto nell’interesse esclusivo dei cittadini romagnoli".

A breve partiranno i bandi per l’aggiudicazione dei lavori, di cui si prevede la conclusione in due anni e mezzo. "La Romagna, come si vede, quando c’è bisogno fa squadra, senza considerare i colori politici delle varie amministrazioni - conclude Spinelli -. Testimonianza ne è anche l’incontro che ho avuto in Senato con altri tre sindaci del territorio: Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo- Monte Colombo, Leonardo Bindi, sindaco di San Leo e Filippo Sica, sindaco di Montefiore. Con loro abbiamo discusso e fatto squadra sui danni arrecati al territorio dall’alluvione, sulla necessità di snellire le procedure burocratiche e amministrative e sull’urgenza di semplificarle per il bene dei nostri cittadini”.