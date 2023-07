Social card “Dedicata a te” per 246 famiglie di Misano

È partita la convocazione delle 246 famiglie di Misano Adriatico in possesso dei requisiti per l’ottenimento della social card “Dedicata a te”. Per effettuare il ritiro della carta acquisti, distribuita in tutti gli Uffici Postali, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata. Nei prossimi giorni gli uffici comunali provvederanno ad informare, tramite telefonata o mail, tutti i possessori dei requisiti e a convocarli per il ritiro della documentazione necessaria.

“Sono 246 le famiglie di Misano che beneficeranno del provvedimento governativo – il commento del vicesindaco e assessore ai servizi alle persone Maria Elena Malpassi -. Si tratta di un aiuto concreto a quelle famiglie che, soprattutto di fronte al caro prezzi degli ultimi mesi, faticano a sostenere anche le spese di primaria necessità. In questi giorni stiamo provvedendo a darne informazione agli aventi diritto tramite telefono a mail. L’invito, pertanto, è a controllare la propria casella di posta elettronica”.