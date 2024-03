Da Coriano al sogno di vincere il Grande Fratello, Letizia ancora in corsa nella serata finale

C’è anche la riminese Letizia Petris, 24 anni, tra le concorrenti ancora in corsa per la vittoria del Grande Fratello. La riminese può essere la sesta finalista della casa, dovrà infatti affrontare lo spareggio attraverso il televoto con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. L’ultima puntata è in programma nella serata di lunedì (25 marzo) in onda su Canale 5. Già certi di essere in corsa per il titolo i concorrenti Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

Chi è Letizia Petris

Letizia Petris è nata l’8 giugno del 1999 e lavora come fotografa. In tv, all’annuncio dell’ingresso al Grande Fratello, Letizia aveva raccontato la sua vita. “Abito in campagna e lavoro in un locale bellissimo sulla spiaggia, faccio la fotografa. La mia vita è una serie tv, papà e mamma quando erano adolescenti prima della mia nascita erano due tossicodipendenti, sono entrati in comunità a San Patrignano ed è nato un folle amore dal quale sono nata io”. Molto appassionata di fotografia, Letizia ama fare lunghe passeggiate e fare fotografie: immortalare l'alba è per lei uno dei grandi piaceri che offre la vita.

La finale

Dopo ben 197 giorni, il reality condotto da Alfonso Signorini (e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio) volge al termine. Era l'11 settembre 2023 quando venivano accese le luci nel loft di Cinecittà e adesso, invece, si spegneranno fino alla prossima edizione. Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per gli inquilini della Casa che, nel corso della serata, ripercorreranno, con emozione, i momenti vissuti nel loft di Cinecittà. A questo punto appuntamento nella serata di lunedì, 25 marzo, dalle 21,30 circa, su Canale 5.