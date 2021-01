Solo un temerario per il tradizionale tuffo in mare del primo gennaio

Come ogni primo gennaio a Torre Pedrera è d'uso fare il classico bagno inaugurale di buon anno e, anche nel 2021, la tradizione è stata rispettata anche se all'appuntamento si è presentato un solo temerario. A causa delle normative anti-covid, infatti, il comitato Turistico di Torre Pedrera che ogni anno organizza la manifestazione non ha potuto mettere in piedi la kermesse. A voler comunque onorare l'appuntamento ci ha pensato Stefano, torrepedrese Doc, che non ha resstito all'attrazione del mare che solo chi ci abita conosce. Alle 12 in punto, sfidando il freddo, si è tuffato in Adriatico nella speranza che questo gesto mitico possa portare un barlume di serenità e gioia nel 2021.