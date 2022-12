Al via i sopralluoghi per la linea Metromare Stazione-Fiera, chiude la pista ciclabile di via Savonarola

Per consentire alcuni rilievi diagnostici legati al progetto denominato “2^ stralcio del sistema di Trasporto Rapido Costiero (Metromare), tratta Rimini FS - Rimini Fiera”, è necessario chiudere per 3 giorni la pista ciclabile posta su via Savonarola. Una temporanea interruzione al traffico delle biciclette - che consentirà comunque sempre il passaggio pedonale - previsto a partire dal prossimo giovedì, 15 dicembre, fino a sabato 17.

La chiusura consentirà di eseguire dei lavori preliminari per l’esecuzione di indagini tipo geognostico e relative analisi di laboratorio, da parte di Pmr (Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini), propedeutiche alla futura realizzazione degli interventi del “Trasporto Rapido Costiero - 2^ tratta Rimini Fs - Rimini Fiera”.