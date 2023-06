Sorpresa Rimini, a livello climatico è la città in cui si vive meglio rispetto al resto dell'Emilia Romagna

Rimini è la località dell’Emilia Romagna con il miglior indice di Vivibilità climatica per il 2022. A sostenerlo è uno studio pubblicato da Meteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera. In totale sono stati analizzati oltre 10 milioni di dati dal punto di vista bio-meteorologico al fine di individuare le condizioni ottimali, di benessere, di stress o di disagio associate a temperatura, umidità, vento e altri numerosi fattori. Coinvolte tutte le 108 città capoluogo italiane.

Ebbene, nella graduatoria complessiva Rimini risulta al 34° posto, davanti a tutte le altre città emiliano romagnole. Nella classifica generale dietro a Rimini ci sono in ordine: Ravenna 44° posto, Reggio Emilia 83° posto, Parma 85° posto, Modena 93° posto, Bologna 94° posto, Ferrara 98° posto, Forlì 99° posto e Piacenza proprio nelle retrovie al 105° posto. A livello Nazionale la città con i migliori dati risulta essere Macerata, mentre in fondo c’è Catania.

Rimini è riuscita a distinguersi rispetto alle altre città romagnole soprattutto per via della brezza che arriva dal mare, in questa peculiarità scala le classifiche posizionandosi al 5° posto assoluto. Rimini fa registrare anche pochissimi giorni molto freddi, nei quali la temperatura non ha superato i tre gradi. Ma in sintesi, secondo l’indice di vivibilità climatica del 2022, si vive meglio dove si trova un po’ di fresco durante le lunghe stagioni calde italiane legate al riscaldamento globale.