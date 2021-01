Sorpreso a rubare tra le auto in sosta del Metropark

Nella mattinata di martedì il personale della polizia di Stato, in collaborazione con i militari dell'Esercito impegnati nel contingente “Strade Sicure”, ha arrestato in flagranza un ladro. A finire in manerte è stato un 35enne tunisino che, verso le 13.30, è stato notato dalla proprietaria di un veicolo in sosta al MetroPark della stazione ferroviaria di Rimini mentre rovistava all'interno dell'abitacolo. Secondo quanto emerso la vittima ha dato l'allarme, facendo intervenire i militari, ma il malvivente è fuggito. Nell'inseguimento l'extracomunitario è riuscito a passare la refurtiva, in borsello, a un complice che è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il 35enne è stato catturato e affidato al personale della Questura che lo ha arrestato e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.