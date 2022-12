Sorpreso a spacciare getta le dosi di cocaina tra le giostre di Fiabilandia

E' stato arrestato in flagranza lo spacciatore che, nel pomeriggio di mercoledì, è stato sorpreso da una pattuglia della polizia di Stato e per disfarsi della droga ha gettato le dosi di cocaina nelle giostre di Fiabilandia. Il pusher, un cittadino albanese già noto alle forze dell'ordine, era stato notato verso le 16.30 da una Volante che transitava lungo via Ambrosoli con gli agenti che hanno riconosciuto immediatamente il soggetto già arrestato il mese scorso per lo stesso motivo. Il pusher, invece, alla vista dei lampeggianti ha cercato di nascondersi dietro un cespuglio e allo stesso tempo gettato un involucro al di là della recinzione di Fiabilandia. Nonostante la manovra, gli agenti lo hanno bloccato e trovato nelle sue tasche 155 euro ritenuti il provento di spaccio. Il personale della Questura è poi entrato nel parco divertimenti e, tra le giostre, ha recuperato l'involucro gettato dallo spacciatore e risultato contenere 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi. Il tutto è valso le manette all'uomo che, venerdì mattina, è stato processato per direttissima.