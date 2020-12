Sostegno allo sport, le associazioni sportive hanno ancora pochi giorni per richiedere i voucher

È previsto per lunedì prossimo, alle ore 13, il termine ultimo per le associazioni sportive per presentare la domanda al “voucher società sportive”, previsto dal bando del Comune di Rimini, per il sostegno a quelle realtà colpite dall’emergenza sanitaria, che stanno faticando a garantire le loro preziose attività ai giovani.

Sono diverse infatti le associazioni sportive che, pur avendo avuto un netto calo delle entrate, a causa dell’inattività nel 2020, hanno comunque dovuto sostenere i costi legati al mantenimento dei servizi e delle attività che promuovono. Una situazione che ha determinato il rischio alla sopravvivenza di alcune realtà, soprattutto quelle di piccole dimensioni legate agli sport minori e meno diffusi che rischiano di non ripartire più.

Il bando prevede un totale di 200 mila euro (circa 16.000,00 messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna come economia dall’assegnazione dei voucher famiglie Borsa di sport), a disposizione delle associazioni sportive riminesi che hanno offerto - in maniera organizzata attività sportive ai giovani under 16.

Per informazioni sul bando collegarsi al seguente link https://bit.ly/34gl9Om , oppure chiamare il numero 0541.704459