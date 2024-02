Sostegno delle persone più fragili, il bel gesto dell'associazione La Nuova Cagnona

Bella iniziativa, quella che si è concretizzata questi giorni e che vede protagonista l'associazione La Nuova Cagnona: che grazie a risorse e fondi guadagnati con le proprie attività, ha devoluto all'associazione Aiuto alla Vita la significativa somma di mille euro, che contribuirà al sostegno delle persone più fragili, in particolare donne in gravidanza e mamme con bambini piccoli. La consegna della donazione è avvenuta simbolicamente presso l’ufficio del sindaco Filippo Giorgetti: presenti lo stesso primo cittadino, Manuela Formica in rappresentanza dell’Associazione Aiuto alla Vita e per La Nuova Cagnona il vicepresidente Massimiliano Stacchini, il tesoriere Gianluca Pironi e il consigliere Maurizio Pipitone.