Sotto il Sole di Riccione 2021: dopo il salvagente arriva il telo da spiaggia

L'assessore Caldari “ Simbolo di estate e divertimento, per il turista ricordo tangibile legato a emozioni vissute nella nostra città”

“Lo scorso anno il salvagente giallo con la scritta ‘Sotto il sole di Riccione’ ha spopolato tra i turisti. Alberghi, stabilimenti balneari, negozi, hanno prontamente aderito a questa iniziativa tanto che quest’anno torniamo con un’altra proposta. Un telo da mare, altro simbolo di spiaggia, divertimento ed estate. Un oggetto utile, bello da vedere e soprattutto da portare a casa una volta terminata la vacanza a Riccione. Perché è proprio questo l’intento: esserci, anche da lontano, attraverso un ricordo tangibile della nostra città che rievochi un’emozione, un momento di gioia e di svago vissuti proprio a Riccione. Per far questo operatori, consorzi, associazioni e categorie sono di grande supporto, grazie alla loro collaborazione sono certo che anche questo ulteriore ‘ricordo’ di Riccione avrà successo” .

Così Stefano Caldari, assessore Turismo Sport Cultura Eventi che questa mattina ha voluto omaggiare alcuni rappresentanti di associazioni e consorzi, cui ne seguiranno altri nei prossimi giorni, per disseminare la presenza di ‘Sotto il sole di Riccione’ nelle spiagge, negozi, alberghi o location di eventi. Da domani, sabato 31 luglio, inizierà la consegna alle rappresentanze degli operatori, sarà anche possibile acquistarli allo Iat - Informazione Accoglienza Turistica - in piazzale Ceccarini, così come il salvagente. I colori caldi dell'estate, delle albe e dei tramonti sulla sabbia, i toni di azzurro dell'acqua limpida e del cielo terso sono i protagonisti della campagna estiva 2021. Il nuovo telo da mare di Riccione che esprime vitalità, allegria e voglia di divertimento si candida così a diventare simbolo di questa stagione estiva.