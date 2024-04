Spaccata nella notte, la titolare: "Negozi presi di mira per rubare pochi spiccioli"

Raid di spaccate, nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona mare di Rimini dove i malviventi hanno preso di mira diverse attività commerciali lungo viale regina Elena. Il modus operandi è stato sempre lo stesso: vetrina sfondata e fondo cassa depredato con danni più ingenti del misero bottino racimolato. "Nel mio negozio nei pressi di piazza Pascoli - racconta Jrene Borghi del Natural Bio Green - sono entrati in azione intorno all'1.20. Da quello che siamo riusciti a vedere dalle telecamere delle attività vicine erano almeno in due, col volto coperto, che hanno spaccato la vetrata della porta d'ingresso. Una volta dentro hanno portato via 40 euro di monetine e un vecchio Iphone 5 che usavo per scansionare le etichette dei prodotti. Per fortuna sono assicurata sulle vetrine ma, adesso, ho dovuto installare anche una saracinesca. Già si lavora poco e, quello che si guadagna, serve per riparare questi danni. Mi domando, al giorno d'oggi, cosa i ladri sperino di trovare dal momento che vista la situazione tutti i commercianti si preoccupano di portare via tutti i soldi alla chiusura".

Nella stessa serata, secondo quanto emerso, in giro per Rimini si sono registrati altri colpi analoghi oltre a quello della "banda del buco" che ha colpito in una tabaccheria di via Nazario Sauro. Sempre in viale regina Elena, infatti, i ladri hanno tentato anche una spaccata ai danni di una piadineria ma, in questo caso, il vetro ha resistito all'assalto.