Spaccate e furti, a Riccione più sicurezza. Fratelli d'Italia: "I varchi non bastano, servono i vigilantes"

A Riccione è allarme sicurezza. Dopo l'ennesima spaccata alla vetrina e il furto in una boutique del centro. E mentre la sindaca Daniela Angelini si affretta ad annunciare che è pronta a blindare la zona, con la posa di appositi varchi, e a convocare dopo Pasqua un consiglio tematico sull'argomento, a intervenire ora è la parlamentare di Fratelli d'Italia Beatriz Coolmbo. La rappresentante del partito della premier Giorgia Meloni interviene: "Come Parlamentare, con determinazione, esprimo la mia preoccupazione riguardo alla crescente ondata di spaccate ai danni dei negozi lungo Viale Ceccarini. La situazione richiede un intervento tempestivo e risoluto per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela delle attività commerciali. Nel mio programma elettorale, avevo chiaramente sottolineato l’importanza della presenza di vigilantes nelle aree a rischio a supporto delle forze dell'ordine. Oggi ribadisco questa necessità urgente".

La proposta della giunta di utilizzare barriere per impedire l’accesso al viale "da sola rischia di essere inutile" sostiene Colombo. "Viale Ceccarini è un’arteria vitale per la nostra città, frequentata da residenti e turisti. Una chiusura totale sarebbe impraticabile e dannosa per l’economia locale. Inoltre sono talmente tanti i soggetti che dovrebbero avere i codici di accesso da rendere la chiusura assolutamente precaria".

"Gli impianti di videosorveglianza, pur essendo importanti, non sono sufficienti a dissuadere i malviventi. Abbiamo assistito a furti in pieno giorno, quando la presenza di persone dovrebbe scoraggiare tali atti e le auto rubate utilizzate come strumenti per perpetrare questi crimini rendono poco utile la videosorveglianza - prosegue la parla mentare -. Propongo quindi l'insediamento di Comandi di Polizia di Stato Permanente davanti alla Stazione Ferroviaria in supporto alla pattuglia già presente di Polizia Ferroviaria in modo da monitorare gli ingressi di quelle persone indesiderate e il ripristino dei Vigili di quartiere, un vero e proprio servizio di Pattugliamento delle Spiagge e delle zone più frequentate che ora sono effettuate ad opera dei privati Cittadini, quando dovrebbe essere la parte pubblica a garantire la sicurezza".

"La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità assoluta - conclude Beatriz Colombo -. Non possiamo permettere che Viale Ceccarini cada vittima di criminalità. Chiediamo alla giunta di agire con fermezza e responsabilità, garantendo la tranquillità di chi vive e lavora in questa splendida parte della nostra città. Inoltre, vogliamo sottolineare che se il problema non verrà risolto, assisteremo alla fuga degli imprenditori che sceglieranno altre mete più sicure per i loro negozi. Questo avrà un impatto devastante sull’economia locale e sulla fiducia degli investitori e, di conseguenza, sulla qualità del nostro Turismo".