Oltre all'hashish nascondeva in casa armi proibite, arrestato dai carabinieri dopo la fuga

E' stato tradito dal nervosismo il 20enne riminese che, nella notte tra sabato e domenica, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile al termine di una rocambolesca fuga a piedi. Tutto è iniziato intorno all'1 quando la pattuglia dell'Arma ha intercettato un veicolo lungo la Trasversale Marecchia e ha intimato l'alt all'auto con tre ragazzi a bordo. Mentre venivano identificati, un carabiniere ha notato una pallina di hashish sul tappetino del mezzo e per tutta risposta il giovane che si trovava sul sedile del passeggero è balzato fuori cercando di scappare. Rincorso per quasi 200 metri, alla fine è stato bloccato e una perquisizione dell'auto ha permesso di scovare un panetto di "fumo" da 100 grammi. Il controllo è stato esteso anche all'abitazione del 20enne dove, oltre ad alcune infiorescenze di marijuana, è spuntato un secondo panetto da un etto di hashish oltre a un machete affilato alla perfezione e un manganello in uso alle forze dell'ordine. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di armi, il ragazzo è stato processato per direttissima lunedì mattina.