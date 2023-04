Con “Le spiagge di Cattolica” i bagnini pronti a lavorare insieme, presto un evento di inizio estate

Al lavoro verso l’estate. Dopo i segnali positivi registrati con le presenze numerose di turisti durante il ponte pasquale, si prevede ottimismo. Con il plauso dell'amministrazione comunale è giunto alla fase operativa anche “Le spiagge di Cattolica”, il comitato spontaneo creato dai bagnini per la promozione turistica di Cattolica, attraverso la produzione di materiale da diffondere sui canali istituzionali, la presenza in occasione di eventi promozionali come a Pejo e Ardesio, e l’organizzazione di manifestazioni di pubblico interesse per turisti e cittadini, con l’obiettivo di coinvolgere a trecentosessanta gradi le diverse attività commerciali, culturali e imprenditoriali della città.

“E’ un segnale tangibile di una collaborazione proficua, quello di investire insieme per creare una rete di collaborazione che metta in luce Cattolica in Italia e all’estero, grazie a strumenti che nascono da proposte e confronti fra le categorie, su cui investire insieme”. Questo il pensiero comune di Roberto Baldassari, Daniela Bartoli, Mirella Masi, Vanessa Tenti e Mauro Monaldi, rappresentanti dei tre grandi gruppi di stabilimenti balneari cattolichini.

La società Altamarea Beach Village, la Cooperativa Bagnini e il consorzio La Regina sono al lavoro da mesi per la creazione di un grande evento che aprirà la stagione estiva e che sarà svelato presto. L’appoggio di Palazzo Mancini, fondamentale per la riuscita dell’iniziativa, rende la motivazione dei bagnini ancora più importante come stimolo a proporre con attenzione progetti che portino incoming e novità nell’offerta turistica cattolichina.