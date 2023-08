In spiaggia è "battaglia" alle cavallette. "Sotto l'ombrellone siamo invasi, sono tante e fastidiose"

“Al mare oggi ci va l’ombrellone per ripararsi dalle cavallette”. Si moltiplicano le segnalazioni in arrivo dalle spiagge del riminese, dove nel pomeriggio di martedì (1° agosto) si registra una vera e propria invasione di cavallette. “Anche cinque sopra al singolo lettino”, sono le lamentele. In molti hanno iniziato a pubblicare foto della “battaglia alle cavallette”. “A Bellaria siamo invasi”, scrive una signora. E ancora: “Vi consiglio di chiudere tutte le finestre”. Altre segnalazioni: “Sono uscito di casa e ho notato insetti che volano in sciame. Poi guardo la parete del garage ed era completamente piena”. Il tam tam ormai è partito: “Anche sul balcone di casa, tutto pieno”.

Tutta la costa del riminese è colpita. Segnalazioni da Bellaria Igea Marina, ma anche a Marina Centro e Rimini Sud. L’invasione potrebbe essere dovuta da una particolare condizione climatica che ha favorito l’arrivo delle cavallette fino in riva al mare: le cavallette vengono trasportare dal vento di Garbino dall’entroterra verso la costa. Episodi simili, ma con una portata inferiore, si erano già registrati attorno alla metà del mese di luglio.