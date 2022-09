Stadio del nuoto, si va avanti con costi esorbitanti. "Bollette quadruplicate, ma per ora non molliamo"

Grazie alla ferma volontà da parte di tutta la Polisportiva Riccione e dell’amministrazione del Comune di Riccione di continuare ad erogare i servizi agli utenti delle piscine dello Stadio del Nuoto, l’impianto natatorio di Riccione rimarrà aperto anche nella stagione invernale. Questa collaborazione e unità di intenti permetterà alla cittadinanza, ai giovani che frequentano i corsi delle discipline acquatiche (nuoto, tuffi, subacquea e pallanuoto), agli atleti agonisti, agli anziani e agli amatori, di continuare ad usufruire delle lezioni con gli istruttori e degli spazi acqua per il nuoto libero.

"Sono davvero tanti i sacrifici che vengono richiesti per fare fronte a bollette quadruplicate, con rincari addirittura più elevati rispetto a quelli paventati all’inizio di questa crisi energetica di cui non si intravede soluzione - scrive in una nota la Polisportiva -, una situazione che arriva oltretutto dopo i pesanti anni della pandemia che già avevano reso difficilissima la gestione degli impianti natatori a causa delle lunghe chiusure imposte per Decreto. Si impongono sacrifici, che dovremo continuare a fare per contenere i costi, comunque esorbitanti, per mantenere aperta e in funzione la struttura, ma resta grande la voglia di fare ogni scelta possibile per affrontare questa crisi che coinvolge tutto il tessuto economico e sociale del nostro Paese".

La Polisportiva aggiunge: "Ringraziamo dunque l’amministrazione comunale di Riccione che ha deciso di sostenerci dimostrando grande sensibilità e consolidando una collaborazione che va a salvaguardare l’imprescindibile funzione sociale svolta dallo sport e in particolare dall’impianto natatorio cittadino, compresa la possibilità di continuare ad organizzare eventi e gare nazionali e internazionali anche nella stagione invernale alle porte. Le iscrizioni ai corsi partiranno in questo fine settimana alla reception dello Stadio del Nuoto”.